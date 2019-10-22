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Под Саратовом осужденный получил 2,5 года за пропаганду терроризма в колонии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Приволжский окружной военный суд вынес приговор уроженцу одной из среднеазиатских республик по делу о терроризме, сообщает пресс-служба УФСБ по Саратовской области во вторник.

Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности) и приговорил к 2,5 года колонии строгого режима.

"Отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Саратовской области за несколько общеуголовных преступлений он совершил очередное преступление уже террористической направленности",- говорится в сообщении УФСБ.

Придерживаясь одиозных радикальных воззрений, мужчина при других осужденных заявлял, что одобряет идеологию и практику международных террористических организаций "Аль-Каида" и "Тахрир аш-Шам", деятельность которых запрещена на территории РФ, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, мужчина психологически давил на других заключенных, призывая их принять радикальных воззрения упомянутых террористических организаций, добавили в УФСБ.

ФСБ Саратовская область

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