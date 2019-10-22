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Госдума ратифицировала соглашение о расширении сотрудничества с ЦЕРН

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник ратифицировала обновленное соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве.

Проект закона о ратификации соглашения с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве с ЦЕРН был внесен в Думу правительством РФ.

Как было указано пояснительной записке к законопроекту, соглашение с ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и протокол к нему были подписаны в апреле в Женеве.

Соглашение предусматривает обновление существующего и подписанного в 1993 году с Организацией документа "в целях обеспечения в долгосрочной перспективе возможности взаимодействия при разработке новых научных проектов и технологических платформ, направленных на развитие прогресса в научных исследованиях, в том числе в области физики высоких энергий".

"Соглашение предусматривает расширение участия Российской Федерации в деятельности ЦЕРН, а также участие ЦЕРН в проектах на территории Российской Федерации. Документом определяются вопросы участия российских научных и технических сотрудников в совместных проектах, порядок распределения прав на интеллектуальную собственность и ряд других вопросов, не урегулированных ранее", - говорится в справке.

Помимо этого, обновленное соглашение предусматривает возможность участия российских научных работников и студентов в организуемых ЦЕРН учебных программах и летних школах, школе физики ускорителей, вычислительной школе, Европейской школе физики и летней школе для студентов.

РФ ЦЕРН

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