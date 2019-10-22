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Постпредом республики Калмыкия при президенте РФ назначили КВНщика Тарбаева

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава Калмыкии Бату Хасиков во вторник назначил бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева постоянным представителем главы Калмыкии при президенте РФ - заместителем председателя правительства Республики Калмыкия, сообщил Хасиков на своей странице в инстаграме.

"Принял решение назначить Сангаджи Андреевича постоянным представителем главы Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации - заместителем председателя правительства Республики Калмыкия", - написал он.

Хасиков подчеркнул, что Тарбаев - "состоявшийся общественный деятель, один из наиболее известных калмыков, успешный предприниматель, за плечами которого много крупных реализованных проектов и которому по силам задачи любой сложности".

"Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось", - отметил глава республики.

Тарбаев - капитан команды "Сборной РУДН" на играх КВН, телеведущий, совладелец телекомпании My Way Productions, фирмы Fight Nights, проводящей турниры по смешанным единоборствам, "Всемирной ассоциации выпускников вузов" и некоторых других компаний.

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