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Россельхознадзор нашел в Сети предложения икры от несуществующих предприятий Камчатки

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Несуществующие рыбопромышленные предприятия Камчатки предлагают в интернете купить у них лососевую икру, сообщает в среду пресс-служба управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"В частности, на одном из сайтов в сети интернет размещена информация о продаже икры лососевой зернистой, согласно маркировке, изготовленной ООО "Камчатские деликатесы" (Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, 38). По сведениям ИФНС России, такое предприятие не существует", - говорится в сообщении.

Проверка еще одного аналогичного рекламного объявления показала, что юридическое лицо "Тунгун" также не существует, отмечает Россеьлхознадзор.

Ведомство направило информацию по этим компаниям в полицию, в государственную ветеринарную инспекцию и в территориальные отделы Россельхознадзора "для принятия мер в пределах компетенции при выявлении фальсифицированной икры".

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