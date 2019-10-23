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В Новосибирске оштрафовали руководство птицефабрики, платившей зарплату курами

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Коченевская птицефабрика" и ее директор оштрафованы на 47 тысяч рублей в Новосибирской области за нарушения трудового законодательства, сообщает прокуратура региона.

"Вопреки статье 131 Трудового кодекса РФ 27 работникам организации заработная плата выплачивалась в натуральной форме (продукцией), значительно превышающей 20% от начисленной месячной заработной платы (50% и более процентов от зарплаты)", - говорится в сообщении.

Согласно трудовому законодательству выдавать зарплату в натуральной форме можно только по заявлению работника и только если это предусмотрено трудовым или коллективным договором. Натуральная часть не может превышать 20% начислений.

Прокуратура внесла руководителю птицефабрики представление об устранении нарушений трудового законодательства. В отношении юридического лица и директора возбуждены административные дела по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Устранение вскрытых нарушений взято в прокуратуре на контроль.

Новосибирск

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