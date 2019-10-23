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Правозащитник из "Комитета за гражданские права" задержан по делу о попытке мошенничества

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Московские следователи задержали заместителя председателя организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова по подозрению в получении от осужденного 200 тысяч рублей, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ), сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

По данным следствия, Мягков обещал помочь осужденному на длительный срок с проведением прокуратурой проверки законности приговора за вознаграждение в размере 2,5 млн рублей. В СКР считают, что на самом деле он не мог повлиять на прокуратуру и собирался похитить полученные деньги. 22 октября Маякова задержали при получении от осужденного первой части обещанного незаконного вознаграждения - 200 тысяч рублей.

Иванова подчеркнула, что ранее правозащитник был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Следствие планирует предъявить ему обвинение и просить суд о его аресте.

Комитет за гражданские права Андрей Мягков

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