РЖД оценила стоимость скоростной магистрали Петербург - Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей

Проект ВСМ претендует на федеральный грант в 400 млрд рублей и заем ФНБ на 200 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" оценило стоимость строительства единой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород в 2,295 трлн рублей, пишет газета "Коммерсантъ". По ее данным, такая сумма называется в предложениях госкомпании, направленных в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства.

Как сообщает "Ъ", РЖД просят включить ВСМ Петербург - Москва - Нижний Новгород в федеральный проект "Высокоскоростное железнодорожное сообщение",

Проект является частью комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры (КПМИ), где ранее числился только участок Железнодорожный - Гороховец стоимостью 621,6 млрд руб. (который должен был стать первым участком ВСМ Москва-Казань и более масштабной ВСМ "Евразия" от Берлина до Пекина).

Представитель вице-премьера Максима Акимова подтвердил изданию, что с предложениями РЖД в аппарате знакомы, они направлены на проработку в заинтересованные ведомства. В Минтрансе также подтвердили, что предложения поступили и находятся на рассмотрении. В РЖД от комментариев отказались.

По расчетам РЖД, которые видел "Коммерсантъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб: 1,59 трлн руб.- на участок Петербург - Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. - Москва - Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербургского участка. Из суммарных затрат 1,695 трлн руб. - это внебюджетные инвестиции (преимущественно инвестпрограмма РЖД). Еще 600 млрд руб. должен предоставить федеральный бюджет.

Эта сумма не включает в себя всю бюджетную поддержку, на которую претендует проект. Помимо капитального гранта по 200 млрд руб. на каждый из двух участков и займа из средств ФНБ по ставке "инфляция + 1%" на 200 млрд руб., с Минфином обсуждается и возможность субсидирования купона по зеленым облигациям на 275 млрд руб., которые РЖД планирует выпустить для финансирования участка Петербург-Москва (по ставке "инфляция + 5%"). Общая сумма этой субсидии до 2049 года оценивается в 347 млрд руб., и в 600 млрд руб. она не входит. Операционные расходы ВСМ оцениваются в 47,2 млрд руб. в год, отмечает газета.

Пассажиропоток на петербургском участке оценивается в 30,6 млн пассажиров в год, на нижегородском - 16,8 млн пассажиров, транзитный пассажиропоток - еще 662 тыс. чел. Пуск нижегородского участка намечен на 2024 год, петербургского - на четвертый квартал 2026 года. В нынешнем варианте проект предполагает сохранение движения "Сапсанов" по существующей инфраструктуре.

Проект, как ранее и заявлялось, должен реализовываться на условиях концессии, при этом пока инвестор упомянут только один - консорциум "Немецкая инициатива" (в него входят Siemens, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Vossloh, Rail.One и др.), меморандум о сотрудничестве с которым РЖД подписали в августе. По подвижному составу предполагается использование технологий Siemens на базе "Уральских локомотивов" (СП Siemens и "Синары" Дмитрия Пумпянского). Ранее, в эпоху актуальности проекта ВСМ Москва - Казань, рассматривалось и альтернативное участие китайских инвесторов. Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что президент РФ Владимир Путин не одобрил идею строительства ВСМ Москва - Казань и ее первого участка Железнодорожный - Гороховец, несмотря на то, что проект согласовало правительство.