Пять человек погибли от угарного газа в Челябинской области

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Семь человек отравились угарным газом в частном доме в поселке Роза в Челябинской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в среду.

Утром в среду в одном из частных домов поселка Роза (город Коркино) обнаружены тела пяти местных жителей, в том числе 10-летнего мальчика. Еще два человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной смерти местных жителей стало отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки системы отопления.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).