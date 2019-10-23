Неизвестный напал с ножом на двух школьниц в Курской области

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Курская полиция разыскивает мужчину, ранившего ножом двух школьниц.

Инцидент произошел в местечке Свобода Золотухинского района, сообщает пресс-служба УМВД по Курской области. Разыскиваемому мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения.

Подробности нападения не раскрываются.

По данным местных СМИ, неизвестный напал на девятиклассниц, которые возвращались с тренировки по боксу, вечером в понедельник, 21 октября.

Мужчина ударил одну из девочек ножом в руку, приставил нож к горлу и потащил к ближайшей лавочке. Другая девочка, защищая подругу, схватилась за нож и прыснула нападавшему в лицо из перцового баллончика, после чего он убежал.

Как пишет местное интернет-СМИ "Курск друг для друга онлайн", пострадавшие школьницы побежали в общежитие расположенного неподалеку техникума. Там им оказали первую помощь — обработали и забинтовали раны. Студенты техникума разделились на группы и стали прочесывать округу, вызвали полицию и скорую помощь.