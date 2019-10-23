Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей под Волгоградом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами ДТП в среду в Камышинском районе Волгоградской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МВД.

23 октября около 16:00 по местному времени (15:00 по Москве) на 461 километре автодороги Р228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" столкнулись в лобовую автомобили "Лада Приора" и Volkswagen Passat.

В результате аварии от полученных травм на месте скончались водители обеих машин и пассажир отечественной легковушки. Погибших из автомобилей деблокировали сотрудники МЧС.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС. Личности погибших устанавливаются.