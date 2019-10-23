Поиск

Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей под Волгоградом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами ДТП в среду в Камышинском районе Волгоградской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МВД.

23 октября около 16:00 по местному времени (15:00 по Москве) на 461 километре автодороги Р228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" столкнулись в лобовую автомобили "Лада Приора" и Volkswagen Passat.

В результате аварии от полученных травм на месте скончались водители обеих машин и пассажир отечественной легковушки. Погибших из автомобилей деблокировали сотрудники МЧС.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС. Личности погибших устанавливаются.

Волгоградская область ДТП

Новости

Водитель маршрутки задержан в Петербурге после ДТП с 15 пострадавшими

Водитель маршрутки задержан в Петербурге после ДТП с 15 пострадавшими

Акции "Сургутнефтегаза" подорожали почти на 7%

Акции "Сургутнефтегаза" подорожали почти на 7%

Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга собирался взорвать военный корабль во Владивостоке

Убийство российских журналистов в ЦАР

Путин и президент ЦАР пообещали найти убийц российских журналистов

Путин и президент ЦАР пообещали найти убийц российских журналистов

Володин опроверг утверждения о том, что Госдума ни на что не влияет

Племяннику Арашукова намерены предъявить обвинение в хищении денег

Племяннику Арашукова намерены предъявить обвинение в хищении денег

Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу "Укртатнафты"

Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу "Укртатнафты"

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

ВС РФ допустил возможность изъятия деклараций об амнистии капитала

ЕСПЧ присудил 7,5 тысяч евро россиянке, которую избивал муж-полицейский

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');