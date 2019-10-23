Норвежское генконсульство в Мурманске закроется на пять дней из-за переезда

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Генконсульство Норвегии в Мурманске предупредило, что с 25 октября закроется на переезд и возобновит работу 1 ноября. Вместе с ним будет переезжать почетное консульство Швеции.

Дипмиссии переедут в проезд Капитана Тарана.

Срок аренды здания на улице Софьи Перовской в центре города истек. Договор с дипмиссией было заключен в 1994 году на 25 лет.

Госстрой Норвегии разрабатывает проект нового здания генконсульства, которое построят на Заводской улице к 2024 году, добавили дипломаты. На этой улице в 2017 году было открыто генконсульство Финляндии.