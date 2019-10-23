Обвиняемого в вымогательстве взятки следователя поместили под домашний арест

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Октябрьский суд отправил под домашний арест до 20 декабря следователя Евгения Кириллова. его заподозрили в вымогательстве 500 000 рублей у подследственной. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, он признал вину и с домашним арестом согласился.

Кириллов работает в одном из следственных отделов ГУ МВД Петербурга, в отделении по расследованию преступлений против личности и собственности.

По версии следствия, он вымогал взятку у фигурантки дела о мошенничестве за скорое завершение расследования, занижение суммы ущерба и игнорирование материалов о неуплате налогов.

По данным "Фонтанки.ру", Кириллова задержали 22 октября при получении муляжа пачки купюр. Деньги от вымогал у женщины, на которую завели дело о мошенничестве по жалобе партнера по бизнесу - фирмы "Питомник растений".