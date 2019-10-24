Поиск

ФСБ возбудила дело против заключенного колонии за пропаганду терроризма

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Следственное подразделение управления ФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении заключенного одной из колоний за пропаганду терроризма.

Уголовное дело возбужденно по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), сообщает в четверг пресс-служба регионального УФСБ.

Осужденный проводил постоянные беседы с сокамерниками о деятельности запрещенной на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ. Специалисты установили, что в разговорах он призывал к участию в вооруженном джихаде в ее составе. По мнению экспертов, заключенный формировал у собеседников представление о правомерности и привлекательности террористической организации, склонял к участию в ее деятельности после освобождения из колонии, побуждая сокамерников принять ислам.

Курганская область ФСБ

Новости

Владельцы вагонов пригрозили уйти из РФ из-за перехода на кассетные подшипники

Цена нефти Brent опустилась ниже $60,9 за баррель после резкого скачка накануне

Россияне заявили о доверии армии и недоверии политическим партиям

Федотов рекомендовал новому главе СПЧ доработать начатые проекты Совета

"Росатом" назвал дезинформацией данные о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Билалова выдворят из США

Что произошло за день: среда, 23 октября

МВД потребовало заблокировать статью о кетамине

Премия "Русский Букер" прекратила существование из-за безденежья

В ЮАР прибыли два российских стратегических бомбардировщика Ту-160

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');