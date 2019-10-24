ФСБ возбудила дело против заключенного колонии за пропаганду терроризма

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Следственное подразделение управления ФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении заключенного одной из колоний за пропаганду терроризма.

Уголовное дело возбужденно по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), сообщает в четверг пресс-служба регионального УФСБ.

Осужденный проводил постоянные беседы с сокамерниками о деятельности запрещенной на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ. Специалисты установили, что в разговорах он призывал к участию в вооруженном джихаде в ее составе. По мнению экспертов, заключенный формировал у собеседников представление о правомерности и привлекательности террористической организации, склонял к участию в ее деятельности после освобождения из колонии, побуждая сокамерников принять ислам.