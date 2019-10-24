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ХроникаВторжение Турции в СириюОбновлено 23 октября

Школьник найден мертвым возле образовательного учреждения под Тулой

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Выясняются обстоятельства гибели 12-летнего ребенка, тело которого было обнаружено в Туле, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ (СКР).

В настоящее время следователи опрашивают очевидцев, также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка, говорится в сообщении. По результатам проверки СКР будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что накануне, 23 октября, в поселке Ленинский городского округа Тула возле центра образования N46 было обнаружено тело учившегося там школьника.

После этого прокуратура Тульской области начала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По данным местных СМИ, шестиклассник мог умереть, надышавшись парами из газового баллончика в компании подростков. Когда ребенку стало плохо, школьники позвали взрослых, однако спасти его не удалось.

Тула СКР

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