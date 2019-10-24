Экс-фигурант дела об избиении полицейского потребовал 2 млн руб. компенсации

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU -Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск Михаила Цакунова, оправданного по делу о нападении на полицейского, к министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в четверг, в исковом заявлении Цакунов просит выплатить ему 2 млн рублей, в качестве третьего лица привлечь главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Петербургу. К производству заявление пока не принято.

В сентябре сообщалось, что Санкт-Петербургский городской суд оправдал Цакунова и отменил обвинительный приговор, вынесенный Дзержинский райсудом в мае, "за отсутствием в деянии состава преступления". Цакунову вменялось нападение на сотрудника полиции во время акции оппозиции на Дворцовой площади в 2018 году. По данным следствия, он якобы ударил сотрудника полиции и выбил ему зуб.

В мае 2019 года Цакунов был арестован, а затем в том же месяце признан виновным по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и оштрафован на 100 тыс. рублей, но освобожден от отбывания наказания в связи с содержанием под стражей.