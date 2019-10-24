В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода - древнего животного, "обеспечившего" выход позвоночных на сушу и являющегося предком человека. Статья о находке была сегодня опубликована в научном журнале Nature международной группой исследователей, в число которых вошел и автор института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.

Как отмечается на сайте института, окаменелости были обнаружены в России благодаря грантовой поддержке от Национального Географического Общества (США).

Тетрапод получил название Parmastega aelidae, его возраст составляет 372 млн лет, он лишь незначительно уступает самым древним представителям группы, известным только по фрагментарным находкам.

Остатки Parmastega были обнаружены в известняках сосногорской свиты, сформировавшихся в условиях обширной мелководной лагуны и ныне обнажающихся по берегам реки Ижмы в окрестностях Ухты.

При растворении породы в слабом растворе органических кислот из нее извлекли прекрасно сохранившиеся образцы, представленные как изолированными, так и частично сочлененными частями скелета.

"Всего нашли и отпрепарировали более 100 экземпляров костей, прекрасно стыкующихся между собой. Это позволило создать трехмерную реконструкцию черепа, нижней челюсти и плечевого пояса этого животного, делая его древнейшим тетраподом, облик которого может быть корректно воссоздан. В собранной коллекции присутствуют остатки как взрослых, так и молодых особей. Восстановленная длина головы крупнейшего экземпляра составляет 27 см. Присутствие у пармастеги целого набора "рыбьих" признаков позволяет считать ее не только древнейшим, но и наиболее примитивным из всех девонских тетраподов, известных по относительно полным скелетам", - говорится в сообщении.

Первые тетраподы произошли от одной из групп лопастеперых рыб в девонском периоде, который закончился около 360 млн лет назад.

На протяжении многих десятилетий представления ученых о девонских тетраподах были основаны на нескольких их представителях, главным образом, ихтиостеге (Ichthyostega) и акантостеге (Acanthostega), известных по относительно полным экземплярам скелетов.

Большинство других таксонов в ископаемой летописи представлены редкими и фрагментарными находками нижних челюстей и костей из поясов конечностей, что является достаточным для подтверждения факта их существования, но не позволяет судить о том, что они в действительности собой представляли.