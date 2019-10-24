Госдума согласилась на лишение депутата Герасименко неприкосновенности из-за ДТП

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госдума дала добро на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко для разбирательства в связи с дорожной аварией, произошедшей с его участием летом этого года.

"Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Госдумы Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении него дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях", - говорится в постановлении.

После одобрения Госдумой данное постановление будет направлено на утверждение генпрокурору РФ.

В конце июня депутат Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве. 24 июня депутат сообщил "Интерфаксу", что в него, когда он сворачивал на главную дорогу, врезался мотоциклист. По словам депутата, мужчине вызвали "скорую" и привезли его в Первую градскую больницу, но мотоциклист отказался от лечения и ушел домой.

По утверждению депутата, он провел на месте ДТП более трех часов. "ДТП долго оформляется. Там было несколько машин, свидетели", - рассказал депутат, не исключив, что "претензии могут быть". Этим занимается ГИБДД, добавил Герасименко.

В столичной Госавтоинспекции подтвердили факт аварии, не уточнив ее подробности.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 23 июня на Ленинском проспекте автомобиль Lexus столкнулся с мотоциклом КТМ. По его словам, водитель мотоцикла получил травмы и на "скорой" был доставлен в больницу.

Часть 2 статьи 12.24 КоАП предусматривает наказание за "нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 тысяч до 25 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до двух лет.

В соответствии с законодательством, для того, чтобы привлечь депутата к административной ответственности, необходимо разрешение палаты на снятие с него депутатской неприкосновенности.