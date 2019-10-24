В Астрахани снизили имущественный налог после массовых жалоб граждан

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Городская дума Астрахани проголосовала за снижение налога на имущество физических лиц после массовых жалоб владельцев недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Игоря Бабушкина.

Для жилья ставку налога снизили с 0,3% до 0,1%, для коммерческой недвижимости - с 2% до 0,5%. Сниженная ставка вводится с 2018 года. Тем, кто уже заплатил налог на имущество за прошлый год по прежней ставке, рекомендовано обратиться в районную налоговую инспекцию для перерасчета.

Жители Астрахани начали жаловаться на высокие налоги на жилье и землю, когда получили счета по повышенным ставкам. Бабушкин призвал власти Астрахани и других муниципальных образований снизить налоговое давление на население.