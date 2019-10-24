Законопроект о выплатах за условия ареста без обращения в ЕСПЧ прошел в Думе первое чтение

Совет Европы разрешает при рассмотрении таких дел на национальном уровне присуждать 35% от сумм, которые обычно присуждает ЕСПЧ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, призванный запустить общенациональный механизм компенсаций пострадавшим от нарушений условий содержания в местах лишения свободы.

Проект федерального закона вносит изменения в отдельные законодательные акты РФ, совершенствуя компенсаторные судебные средства правовой защиты от нарушений, связанных с ненадлежащими условиями содержания под стражей и в исправительных учреждениях, говорится в сопроводительных документах.

Законопроект предусматривает внесение новых норм в Кодекс административного судопроизводства, которые распространятся на нарушения во всех местах лишения свободы, в том числе в отделах полиции и изоляторах временного содержания. "В случае нарушения соответствующих норм, условий содержания истец может получить компенсацию в российском суде, не обращаясь в ЕСПЧ", - отмечал уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Он сообщал, что жалобы на нарушения условий содержания под стражей составляют самую большую категорию жалоб от граждан РФ. Гальперин надеется, что принятие законопроекта позволит снизить их количество.

Замглавы Минюста отметил, что бремя доказывания, что содержание в учреждении ФСИН соответствовало всем нормам, будет лежать на органе власти, а не на человеке, который жалуется на нарушение условий содержания.

Он напомнил, что в 2010 году был принят закон, который дал возможность жаловаться на неразумные сроки рассмотрения дела в суде, что перевело на национальный уровень из ЕСПЧ "сотни исков". По такому же пути предлагается пойти и в случае с исками по условиям содержания под стражей.

Гальперин отметил, что ЕСПЧ присуждает порядка 6-8 тысяч евро из федерального бюджета по делам о нарушении условий содержания под стражей каждому заявителю. По практике Совета Европы, при переводе этого механизма на национальный уровень соответствующие выплаты допустимы в размере 35% от данной суммы, сказал он.

Законопроект позволит сократить бюджетные расходы и создать эффективный механизм защиты прав граждан без обращения в ЕСПЧ, добавил Гальперин.