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Тюменский облизбирком проверил найденные в лесу обгоревшие бюллетени

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Тюмени в лесу в районе Войновка нашли обгоревшие избирательные бюллетени с думских выборов 2016 года. Областной избирком провел проверку и заявил, что установить их происхождение невозможно, но их могли подбросить ради провокации.

На найденных бюллетенях нет номеров избирательных участков, куда их привезли на выборы, оттиск печати и подписи членов комиссий нечитаемы, поэтому невозможно определить, откуда они взялись, говорится в сообщении облизбиркома. Там допустили, что это могли быть неиспользованные бюллетени, которые в ТИК сожгли в порядке утилизации. По данным проверяющих, после выборов 2016 года все бюллетени были уничтожены с сентября по декабрь 2017 года.

"Кроме этого, часть данных избирательных бюллетеней могла быть в провокационных целях принесена и сожжена на месте обнаружения отдельными избирателями, которые выносили (в том числе по политическим соображениям) выданные им бюллетени для голосования", - допустили в комиссии.

Региональное издание "72.ru" сообщало, что на некоторых бюллетенях были проставлены галочки за кандидатов.

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