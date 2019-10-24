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Общая укомплектованность российской армии выросла на треть за семь лет

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Общая укомплектованность Вооруженных сил РФ в настоящее время составляет 95%, за семь лет (с 2012 года) этот показатель увеличился на 35%.

Такие данные привел начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский во время выездного заседания постоянной профильной комиссии по взаимодействию Минобороны РФ и войсковых казачьих обществ Совета при президенте России в Самаре в четверг.

Как стало известно в ходе заседания, за последние годы изменились качественные характеристики призывников. Возраст около 60% новобранцев, прибывающих в Вооруженные силы, превышает 20 лет. Более 50% призывников имеют среднее профессиональное образование. Количество призывников, годных к военной службе, за шесть лет увеличилось на 9%.

Также до 17-ти увеличилось количество научных рот, около 400 спортсменов проходят службу в пяти спортивных ротах.

Минобороны РФ Евгений Бурдинский

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