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В Тобольске задержали школьников, которые из пневматики стреляли по автобусам

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Тобольске задержали двух подростков, которых подозревают в стрельбе по городским автобусам, сообщает в пятницу пресс-служба управления МВД по Тюменской области.

По данным ведомства, 24 октября в полицию сообщили, что неизвестные обстреляли окна двух городских автобусов. В этот же день сотрудники уголовного розыска задержали двух 15-летних школьников, которые, по предварительным данным, стреляли по общественному транспорту из пневматического пистолета.

В пресс-службе городского УМВД "Интерфаксу" сообщили, что никто из пассажиров и водителей из-за стрельбы не пострадал.

Тобольск Тюменская область

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