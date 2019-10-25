Поиск

В Саратове автомобиль после ДТП сбил насмерть двух женщин

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В результате дорожной аварии в Саратове погибли две женщины, сообщает пресс-служба УГИБДД города в пятницу.

Накануне вечером на пересечении улиц Большая Садовая и Вторая Садовая столкнулись ВАЗ-2114 и Kia. От сильного удара автомобиль Kia отбросило на двух пешеходов, женщин 1951 и 1952 годов рождения.

Пострадавшие были госпитализированы в ближайшую клинику, где позже скончались.

Обстоятельства аварии выясняются.

Саратов

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 25 октября

Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Лавров заявил, что норвежец Берг может вернуться на родину в любой момент

Что произошло за день: четверг, 24 октября

В Москве арестован правозащитник Маяков

Дело Михаила Абызова

Михаил Абызов заявил о вынужденном отъезде сына в США

За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора

За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора

Госдума согласилась на лишение депутата Герасименко неприкосновенности из-за ДТП

В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');