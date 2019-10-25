В Саратове автомобиль после ДТП сбил насмерть двух женщин

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В результате дорожной аварии в Саратове погибли две женщины, сообщает пресс-служба УГИБДД города в пятницу.

Накануне вечером на пересечении улиц Большая Садовая и Вторая Садовая столкнулись ВАЗ-2114 и Kia. От сильного удара автомобиль Kia отбросило на двух пешеходов, женщин 1951 и 1952 годов рождения.

Пострадавшие были госпитализированы в ближайшую клинику, где позже скончались.

Обстоятельства аварии выясняются.