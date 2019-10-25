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Екатеринбуржцы напишут этнографический диктант в трамвае и зале ожидания на вокзале

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Акция "Большой этнографический диктант" 1 ноября пройдет на 70 площадках в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

В частности, жители Екатеринбурга смогут написать диктант в трамвайном вагоне и в зале ожидания железнодорожного вокзала. Кроме того, впервые акция пройдет на церковной территории - в храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Главной площадкой акции станет мультимедийный исторический парк "Россия - моя история. Свердловская область". Здесь напишут диктант представители органов власти, национально-культурных объединений Свердловской области и все желающие.

Диктант будет состоять из 30 вопросов.

Екатеринбург

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