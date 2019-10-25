Сын Патрушева покинул пост замглавы "Газпром нефти"

Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию в связи с переходом на другую работу.

Как сообщает нефтяная компания, информация об исполняющем обязанности генерального директора ООО "Газпром нефть шельф" будет сообщена дополнительно.

Андрей Патрушев возглавлял стратегическое направление для компании - Блок развития шельфовых проектов. В 2015 году назначен на должность заместителя генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефть" и являлся членом правления компании "Газпром нефть".

Итоги работы

Компания отмечает, что за время его руководства блоком развития шельфовых проектов "достигнут важный рубеж в реализации уникального проекта компании - 5 лет бесперебойной работы платформы "Приразломная". Сообщается, что накопленная добыча с нее превысила 10 млн тонн, а арктическая нефть марки ARCO "заняла прочное место на мировом рынке".

За период работы Андрея Патрушева на шельфе Сахалина открыты месторождения "Тритон" и "Нептун", которые по итогам 2017 и 2018 годов вошли в десятку крупнейших нефтегазовых открытий мира по объему извлекаемых запасов. Месторождения формируют новый нефтедобывающий кластер компании на шельфе Сахалина и делают его важным стратегическим регионом на карте проектов "Газпром нефти". Отмечается, что качественно расширен шельфовый портфель компании.

Завершена реорганизация Блока развития шельфовых проектов "Газпром нефти", которая позволила охватить весь комплекс работ по разработке шельфовых месторождений, включая геологоразведку, проектные работы, обустройство и эксплуатацию. В рамках цифровой трансформации компании в Блоке шельфовых проектов была внедрена передовая программа "Посейдон", объединившая цифровые проекты, отмечает компания.

Семья

Андрей Патрушев - сын бывшего директора ФСБ и ныне секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Брат Андрея Патрушева - Дмитрий - занимает должность главы Минсельхоза.

Андрей Патрушев родился в 1981 году в Ленинграде. В 2003 году окончил Академию ФСБ по специальности "юриспруденция" и в 2006 году - Дипломатическую академию министерства иностранных дел РФ по специальности "мировая экономика". В 2008 году он окончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина по специальности "нефтегазовое дело".

С 2006 по 2009 годы занимал должность советника председателя совета директоров ОАО "НК "Роснефть", а с 2009 по 2011 годы был заместителем генерального директора по развитию бизнеса ООО "РН-Сервис". С 2011 года по 2013 год в должности первого заместителя генерального директора "Вьетсовпетро" и заместителя генерального директора "Зарубежнефти" занимался организацией деятельности российско-вьетнамского СП "Вьетсовпетро" по разработке месторождений на шельфе Вьетнама.

С 2013 по 2015 год был заместителем генерального директора по капитальному строительству ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск". С 2015 года - член правления, заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов ПАО "Газпром нефть".