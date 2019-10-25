Главред Forbes Russia опроверг обыски в редакции

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Никаких следственных действий в редакции российского Forbes не проводится, заявил в пятницу "Интерфаксу" главный редактор издания Николай Мазурин.

"Представители силовых органов в редакцию вообще не обращались, работаем как обычно", - сказал он.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о проведении в здании Forbes на Звенигородской улице обысков правоохранительными органами, а также задержании нескольких руководителей издания.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время проход в здание редакции свободный.

В офисе Мазурин заверил корреспондента в том, что обыски не проводятся. "Вы можете пройти, посмотреть", - предложил он.

Корреспондент смог лично убедиться, что все сотрудники издания спокойно работают, присутствия силовиков не наблюдается.

В свою очередь директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман заявил "Интерфаксу", что против издания "ведется массированная PR-кампания". "Признаюсь честно, крайне неумелыми руками, цель которой - дискредитация издания и ряда авторов. Данные сообщения не имеют ничего общего с действительностью. Все у нас хорошо, издание работает в штатном режиме, а периодически появляющиеся сообщения коллективу изрядно поднимают настроение", - сказал он.