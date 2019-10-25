Мосгорсуд подтвердил отказ Вексельбергу в иске к Абызову

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил отказ Гагаринского суда принять иск бизнесмена Виктора Вексельберга к бывшему министру Михаилу Абызову о недействительности устной договоренности от 2006 года. Об этом говорится в материалах суда.

Вексельберг в иске указал, что сейчас суд Британских Виргинских островов рассматривает экономический спор, первоначально возникший между двумя иностранными юридическими лицами. В рамках этого спора Абызовым заявлены дополнительные исковые требования к Вексельбергу о возмещении ущерба в результате неисполнения обязательств в рамках устного соглашения от 2006 года, заключенного об общем бизнесе в сфере электроэнергетики. Истец попросил суд признать это соглашение незаключенным.

Рассмотрение доказательств по одному делу в рамках другого гражданского дела российским законодательством не предусмотрено, ответил суд. Это может быть сделано только в рамках того же дела, в котором такое доказательство было исследовано судом, в ходе непосредственного рассмотрения дела либо при обжаловании соответствующего решения.

На этом основании суд отказался принимать иск к Абызову.

Абызов и Вексельберг с 2013 года судятся из-за опциона на акции "Т Плюс" (тогда называлась "КЭС Холдинг"), которая в ходе реформы РАО "ЕЭС России" купила контрольные пакеты акций в генкомпаниях ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 и ТГК-9.

В 2013 году Вексельберг потребовал признать недействительным требование об исполнении пут-опциона, выставленного структурами Абызова в сентябре 2011 года. Абызов и связанные с ним компании Romos и Fresco Financial подали иск к Renova Industries и еще нескольким компаниям Вексельберга, заявив, что ответчики должны выплатить $451 млн в рамках опциона.

Как говорилось в материалах суда Британских Виргинских островов, в 2006 году было решено, что Вексельберг и его структуры получат в контролирующей "КЭС Холдинг" IES 48,4%, Абызов - 46,5%, а Михаил Слободин (экс-глава КЭС и "Вымпелкома", сейчас фигурант дела о даче взяток экс-руководству республики Коми) - 5% акций.

К 2011 году инвестиции Абызова в КЭС достигли $475,3 млн, но это не позволяло нарастить долю до 46,5%. "Участие не было формализовано через процедуру выпуска акций, поскольку на тот момент господин Абызов не стремился афишировать формальное долевое участие в IES", - говорится в решении суда. Инвестиции "Реновы" на тот момент составили $1,26 млрд. В результате пропорционального сокращения долей участие Слободина в IES составило 5%, "Реновы" - 68,9%, структур Абызова - 26%. Впоследствии Абызов решил выйти из состава акционеров и настаивал на том, чтобы ему вернули инвестиции и проценты через механизм пут-опциона, закрепленный в документе "Основные условия" (Principal Terms) в октябре 2011 года.

В феврале 2019 года Вексельберг перевел судебный спор в Гагаринский суд Москвы. Как следует из материалов Мосгорсуда, Вексельбергу отказали в принятии иска.

В апреле прошлого года Вексельберг и принадлежащая ему ГК "Ренова" были включены в санкционный список OFAC Минфина США. После этого, осенью 2018 года Вексельберг в результате сделки с партнерами снизил свою долю в "Т Плюс" с 51,7% до 39,59%. Также энергокомпания с момента попадания Вексельберга под санкции дважды объявляла о дивидендах, хотя до этого выплаты акционерам не осуществляла.

В конце марта Абызов был арестован по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей, затем ему предъявили обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании.