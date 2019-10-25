В Москве возбудили дело о бросках страйкбольных гранат в полицейских

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который попросил у инспекторов ГИБДД вызвать ему скорую помощь, а затем бросил в их сторону предметы, похожие на гранаты для игры в страйкбол. Ему вменили применение насилие к представителям власти (статья 318 УК), сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Инцидент с этим человеком произошел 16 сентября на улице Паперника на юго-востоке Москвы. По данным источника "Интерфакса", подозреваемый - уроженец Бурятии 1990 года рождения. Находясь под воздействием наркотиков, он бросил в инспекторов ДПС страйбольную гранату, вынув из нее чеку, рассказывал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД упоминаются только "предметы, похожие на страйкбольные гранаты". Старший лейтенант полиции отбросил оба предмета, после чего один из них взорвался. Поведение задержанного в полиции назвали "неадекватным".



Его дело ведет следователь Кузьминского отдела управления СК по ЮВАО Москвы.