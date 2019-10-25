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Иркутского адвоката задержали в Северной Осетии с автоматом в автомобиле

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Северной Осетии полицейские досмотрели автомобиль члена Адвокатской палаты Иркутской области и нашли там автомат и пистолет-пулемет и три десятка патронов калибра 7,62 мм. В его отношении возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

42-летнего адвоката задержали днем 24 октября в Правобережном районе республики, рассказали "Интерфаксу". Разрешительных документов на оружие и боеприпасы у него не было.

Меру пресечения задержанному еще не выбрали.

Иркутская область Северная Осетия СКР

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