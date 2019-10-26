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Мосгорсуд освободил осужденную за мошенничество чемпионку по конному спорту

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил приговор чемпионке России по конному спорту Елизавете Трощенковой, осужденной за мошенничество, сообщил "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

По его словам, Трощенкову уже освободили из СИЗО, 23 октября суд вернул дело прокурору.

Апелляционная инстанция установила, что в ходе расследования были допущены нарушения, которые невозможно устранить при судебном разбирательстве. Как ожидается, в ближайшее время прокурор направит материалы следователю для проведения дополнительного расследования по делу.

Хуруджи уточнил, что данную информацию ему подтвердил адвокат осужденной.

Симоновский суд Москвы летом приговорил 27-летнюю спортсменку к трем годам колонии общего режима. Спортсменка была признана виновной в мошенничестве.

По версии следствия Трощенкова получила 3 млн рублей по фиктивному трудовому договору.

Мосгорсуд

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