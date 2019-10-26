Две российские атомные подлодки испытают оружие в Норвежском море
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Экипажи многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море, будет испытано новое оружие, сообщил в субботу Северный флот.
Как отмечается в сообщении флота, поступившем в "Интерфакс", в ходе погружений моряки испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам.
Согласно сообщению, глубоководные погружения будут выполняться экипажами АПЛ поочередно, в том числе, на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа. По данным флота, в ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин.
Штаб Северного флота подчеркнул, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря - обычная практика, применяемая подводниками.
Как пояснили в штабе, глубины Баренцева моря не позволяют подлодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину.
Атомная подлодка "Нижний Новгород" была построена на судостроительном заводе "Красное Сормово". Корабль оснащен современным ракетным и торпедным вооружением, отличается высокой скрытностью и способен выполнять задачи на больших глубинах. Основное предназначение АПЛ данного проекта - борьба с группировками надводных кораблей и подводными лодками. Ее экипаж - 69 человек.
Атомная подлодка "Псков" вошла в состав Северного флота в 1993 году под названием "Окунь". С 1995-го над экипажем АПЛ взяли шефство и лодка была переименована в "Псков". Экипаж корабля - 65 человек. В 2015 году завершились начатые в 2011-м ремонт и модернизация подлодки.