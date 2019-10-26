Две российские атомные подлодки испытают оружие в Норвежском море

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Экипажи многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море, будет испытано новое оружие, сообщил в субботу Северный флот.

Как отмечается в сообщении флота, поступившем в "Интерфакс", в ходе погружений моряки испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам.

Согласно сообщению, глубоководные погружения будут выполняться экипажами АПЛ поочередно, в том числе, на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа. По данным флота, в ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин.

Штаб Северного флота подчеркнул, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря - обычная практика, применяемая подводниками.

Как пояснили в штабе, глубины Баренцева моря не позволяют подлодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину.