В опрокинувшемся в Карелии пассажирском автобусе никто не пострадал

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Автобус марки ПАЗ, в котором находились 18 детей и четверо взрослых, снесло в кювет на трассе "Петрозаводск - Суоярви", говорится в воскресенье в пресс-релизе региональной ГИБДД.

"По предварительным данным, в 20:20 водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, совершил съезд в кювет. В результате ДТП никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции Карелии.

ДТП случилось на 90 километре автодороги "Петрозаводск - Суоярви" в Пряжинском районе Карелии.

Как сообщили "Итерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС, дети в сопровождении взрослых ехали на танцевальный конкурс из карельского города Кондопога. После ДТП их сразу отвезли в близлежащий поселок Эссойла Пряжинского района.

"В медицинской помощи никто не нуждается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Карелии.

По данным информированного источника, в республиканском МЧС сейчас решается вопрос о предоставлении транспорта, чтобы отвезти пассажиров опрокинувшегося ПАЗа обратно в Кондопогу.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что всего в автобусе находилось 16 несовершеннолетних и 7 взрослых.