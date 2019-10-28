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Семилетний мальчик погиб после игры в прятки на заброшенном хлебозаводе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Ульяновской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как семилетний мальчик из Инзы погиб, упав во время игры в прятки на заброшенном хлебозаводе. Об этом сообщило региональное управление СКР.

По версии следствия, это случилось 26 октября. Ребенок упал с высоты и получил травмы головы и грудной клетки. Он умер в реанимации на следующее утро.

Мальчик упал, когда играл в прятки с приятелем 2008 года рождения. Тот его потерял, не нашел и ушел домой, рассказали в пресс-службе управления СК. Вечером того же дня он вернулся на хлебозавод со своей мамой. Они нашли пострадавшего, он тогда был еще в сознании.

Погибшего ребенка воспитывала одна мать. Кроме него, у нее еще двое маленьких детей. По словам представителя СК, семья на учете не состояла.

Ульяновская область Инза СКР

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