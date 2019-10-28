На создание транспортного коридора из России в Китай потратят более 600 млн руб.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Тува готовится к созданию транспортного коридора из России в Китай через Монголию, в рамках проекта в реконструкцию автомобильного контрольно-пропускного пункта (КПП) "Хандагайты" будет вложено более 600 млн рублей.

Как сообщает правительство Тувы, в 2020 году "Хандагайты" повысит свой статус с двустороннего, когда границу через него могут пересекать граждане сопредельных государств, до многостороннего КПП. Это "откроет" границу для перемещения граждан всех государств.

"Реконструкция таможенного комплекса уже началась. В этом году вкладываем в него 19 млн рублей. В следующем - по линии госпрограмм получим на обустройство всей инфраструктуры 600 млн рублей", - сказал глава Тувы Шолбан Кара-оол, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, для выстраивания транзита в Китай через Монголию изменен маршрут федеральной трассы "Енисей", которая теперь выходит на КПП "Хандагайты" в Туве и далее на КПП "Боршо" (пункт пропуска с монгольской стороны).

"Монгольская сторона уже приступает к строительству асфальтовой дороги от Боршо в сторону китайской границы, к КПП "Булган". Стыкуясь с российской магистралью Р257 (трасса "Енисей" - ИФ), она создает прямой коридор в КНР", - говорится в сообщении.

По данным властей Тувы, от Абакана путь на автомобиле до границы Китая по этому коридору составит 1 тыс. км, что почти втрое короче, чем до ближайшего КПП "Кяхта" в Бурятии.

Одновременно Монголия "серьезно взялась за строительство железных дорог, и в том числе в сторону Тувы, чтобы была возможность после строительства тувинской ветки Курагино - Кызыл интегрироваться в российскую железнодорожную сеть", подчеркивается в сообщении со ссылкой на итоги поездки на прошлой неделе главы Тувы в Монголию.