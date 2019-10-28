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В Кремле не сформировали позицию по поводу разрешения эвтаназии в РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - У Кремля нет никакой позиции относительно разрешения эвтаназии в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что ему не известно о каких-либо сформулированных рекомендациях, которые бы поступали от правительства по этой теме.

Ранее тему эвтаназии затронула глава Минздрава Вероника Скворцова, которая предположила, что вопрос о ее введении в России следует решать с помощью референдума.

В эфире радиостанции "Комсомольская правда" министр напомнила, что во многих странах это решается референдумом.

"Существуют разные способы избавления от страданий, в том числе и препаратами. Это то, что в нашей стране активно развивается",- сказала Скворцова.

"Коммерсант" в связи с этим напоминает, что в феврале ВЦИОМ представил результаты опроса мнения жителей РФ по вопросу введения эвтаназии в стране.

Согласно результатам этого опроса, 50% россиян считают, что нужно разрешить проведение эвтаназии неизлечимо и тяжело больным людям. Только 6% участников опроса разрешили бы эвтаназию для людей старше 18 лет без наличия на то медицинских показаний.

Дмитрий Песков Минздрав Вероника Скворцова

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