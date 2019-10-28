Томские полицейские спасли семью, потерявшуюся из-за навигатора на лесной дороге

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Полиция Томской области установила причину, по которой в минувшую субботу потерялась семья с годовалым ребенком, сообщает пресс-служба регионального МВД.

"Семья двигалась по навигатору по маршруту Томск - Белый Яр. Глава семейства ни разу не так ездил, и поэтому следовал по маршруту, выстроенному навигатором. Автомобиль, на котором двигались граждане, днем 26 октября застрял в грязи, а 27 октября кончился бензин, сел аккумулятор и закончилась еда", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, медики в ходе осмотра обнаружили у супружеской четы переохлаждение ног, а ребенок в медицинской помощи не нуждается.

Отмечается, что автомобиль эвакуировать оказалось невозможным.

По информации пресс-службы обладминистрации, полицейские нашли автомобиль с семьей с помощью системы дорожных видеокамер "Поток", а также по пеленгу сотовой связи.

В минувшую субботу пропал автомобиль с супружеской четой и их годовалым ребенком, которые отправились в поселок Белый Яр из Томска. В понедельник автомобиль с пропавшими обнаружили полицейские на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района в 40 км от ближайшего населенного пункта.