Ямальский бизнесмен, построивший ТЦ, где пострадал ребенок, получил условный срок

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Суд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приговорил к условному сроку владельца торгового центра, где пострадал ребенок, упав в оконный проем, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ (СКР).

Суд установил, что 56-летний индивидуальный предприниматель при строительстве ТЦ в Салехарде из экономии не установил ограждение оконного проема на лестничной площадке между первым и вторым этажами.

Весной 2019 года бизнесмен сдал торговые площади в ТЦ в аренду, а в июне этого же года пятилетний мальчик, гулявший по торговому центру, побежав вниз по лестнице, упал в неогражденный сквозной оконный проем и серьезно пострадал. "Согласно заключению эксперта, телесные повреждения, причиненные ребенку, в совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью", - отмечается в сообщении СКР.

Предприниматель в ходе следствия признал свою вину лишь частично. Тем не менее, суд посчитал его виновным по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и назначил наказание в виде полутора лет условного лишения свободы со штрафом в 250 тыс. рублей.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родителей потерпевшего на 400 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в региональном управлении СКР.