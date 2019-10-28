Обыски прошли в концертном зале "Фестивальный" в Сочи

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур провели обыски и выемку документов в МУП "Концертный зал "Фестивальный" в Сочи. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По его словам, изъяты все документы МУПа. Источник отметил, что во время обысков изъяли все печати и документы бухгалтерии.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.

С января 2019 года директором МУП "Концертный зал "Фестивальный" является Андрей Безроднов.

Концертный зал "Фестивальный" открылся 14 июля 1979 года выступлением Государственного академического хореографического ансамбля "Березка".