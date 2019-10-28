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Двое детей в Уфе ушли гулять с отцом и исчезли

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением отца и двоих его сыновей в Уфе, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в понедельник.

Мать детей сообщила в полицию об их исчезновении. Мальчики вышли из дома со своим отцом в субботу около 15:00 ( 17:00 по Москве) и не вернулись.

В настоящее время 37-летнего Артема Мазова, пятилетнего Вячеслава и восьмилетнего Илью ищут полиция и волонтеры.

Дело возбуждено по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетних) "в целях всестороннего расследования и проведения более эффективных следственных мероприятий".

Уфа

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