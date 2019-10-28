Бывшего замначальника ростовского УФСИН будут судить по делу о взятках

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Он обвиняется по разным частям статьи 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору, в крупных и особо крупных размерах).

По версии следствия, обвиняемый в период с января 2016 по май 2017 года получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму более 12 млн рублей. Деньги предназначались за содействие в заключении госконтрактов на поставку товаров, беспрепятственной приемке этих товаров и своевременной их оплате, говорится в сообщении.

Дело направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Отмечается, что бывший замначальника ГУ ФСИН действовал совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

По данным пресс-службы СКР, речь идет о бывшем заместителе начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Сергее Ральникове, который действовал в сговоре с бывшим начальником ГУ ФСИН Сергеем Смирновым и начальником отдела тылового обеспечения ГУ ФСИН по Ростовской области Александром Асютиным. В ходе следствия на счета обвиняемых в банке наложены аресты.

В мае 2017 года стало известно, что замначальника ГУ ФСИН по Ростовской области Ральников задержан по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн рублей. В июле 2017 года в рамках этого же дела задержали начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Смирнова.