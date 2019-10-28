Признание в убийстве нового подозреваемого спасло от ареста замглавы села в Северной Осетии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Заместитель главы Црауского сельского поселения в Северной Осетии, подозреваемый в убийстве, отпущен из-под стражи, так как в деле появился новый подозреваемый, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

В сообщении отмечается, что "явилось лицо" и призналось в совершенном преступлении. В связи с этим заместителя главы Црауского сельского поселения освободили из-под стражи. Однако, как отмечается, говорить о невиновности чиновника пока преждевременно.

В сообщении говорится, что на момент задержания чиновника у следствия были все основания полагать о его причастности к убийству. "Поэтому он был задержан и, по ходатайству следственных органов, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в пресс-релизе.

15 октября 2019 года в Алагире неизвестный из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя селения Црау и скрылся. В результате потерпевший скончался от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний заместитель главы Црауского сельского поселения Алагирского района, которого заключили под стражу.