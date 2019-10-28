Поиск

Признание в убийстве нового подозреваемого спасло от ареста замглавы села в Северной Осетии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Заместитель главы Црауского сельского поселения в Северной Осетии, подозреваемый в убийстве, отпущен из-под стражи, так как в деле появился новый подозреваемый, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

В сообщении отмечается, что "явилось лицо" и призналось в совершенном преступлении. В связи с этим заместителя главы Црауского сельского поселения освободили из-под стражи. Однако, как отмечается, говорить о невиновности чиновника пока преждевременно.

В сообщении говорится, что на момент задержания чиновника у следствия были все основания полагать о его причастности к убийству. "Поэтому он был задержан и, по ходатайству следственных органов, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в пресс-релизе.

15 октября 2019 года в Алагире неизвестный из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя селения Црау и скрылся. В результате потерпевший скончался от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний заместитель главы Црауского сельского поселения Алагирского района, которого заключили под стражу.

Северная Осетия

Новости

Что произошло за день: понедельник, 28 октября

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Зампред ВС РФ отменил решение о праве ФСБ изымать налоговые декларации об амнистии

Зампред ВС РФ отменил решение о праве ФСБ изымать налоговые декларации об амнистии

Исторический музей отменил "Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа

Исторический музей отменил "Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа

Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейка о "Сургутнефтегазе"

Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейка о "Сургутнефтегазе"

Обыски прошли в концертном зале "Фестивальный" в Сочи

В СК начали проверку ролика с беседой детей со взрослыми о сексе

В СК начали проверку ролика с беседой детей со взрослыми о сексе

На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти

В Кремле усомнились в данных Минэкономразвития о спаде в малом бизнесе

В Кремле усомнились в данных Минэкономразвития о спаде в малом бизнесе

Сбербанк запустил для физлиц переводы в адрес юрлиц по всему миру

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');