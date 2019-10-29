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Пассажирский самолет столкнулся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс Москва - Новый Уренгой, после посадки в аэропорту назначения на пробеге по взлетно-посадочной полосе (ВПП) столкнулся с птицей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

"В результате поврежден носовой обтекатель метеолокатора самолета. Воздушное судно отстранено от дальнейших полетов", - отметили в пресс-службе.

На борту находились 73 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Компания проводит расследование по факту инцидента.

В пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя "Интерфаксу" заявили, что для расследования обстоятельств происшествия создана комиссия. Обратный рейс в Москву задержан до прибытия резервного борта. С пассажирами работает представитель авиакомпании.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, перевозчик почти полностью принадлежит правительству региона.

Ямал Новый Уренгой Москва

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