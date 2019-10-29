Жены убитого в Сирии боевика незаконно получали в Дагестане пособия по утере кормильца

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб в Дагестане уличили в мошенничестве двух вдов убитого в Сирии боевика, которые получали пособии об утере кормильца, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Цумадинском районе Дагестана пособия по утере кормильца получали две женщины, которые являются женами уничтоженного, по предварительным данным, в Сирии боевика Магомедхана Даудова (он находился в международном розыске по статьям УК РФ о теракте и участии в незаконном вооруженном формировании)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в мошенничестве его вдовам помогала местная жительница, с которой женщины делились деньгами, полученными из местного отделения Пенсионного фонда в селе Агвали. Туда они представили поддельные документы о смерти Даудова.

По данным источника, одна из женщин получила на одного ребенка около 400 тыс. рублей, вторая на обоих детей - около 1,2 млн рублей. Пособия они получали с 1 октября 2015 года по 29 июля текущего года.

В отношении жен боевика возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере и подделке паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права, добавил собеседник агентства.