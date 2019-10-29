Велосипедист, сбивший насмерть женщину в Москве, получил год ограничения свободы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мещанский районный суд Москвы приговорил велосипедиста, сбившего насмерть женщину, к году ограничения свободы, сообщили в прокуратуре столицы.

Как отмечается, суд признал гражданина РФ Евгения Аршинова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 268 УК РФ (нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)".

По данным следствия, 5 октября 2018 года Аршинов во время поездки на велосипеде наехал на идущую ему навстречу женщину, которая "в результате падения на асфальт получила телесные повреждения, от которых в дальнейшем скончалась".

С учетом позиции государственного обвинителя Мещанской межрайонной прокуратуры суд приговорил Аршинова к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ.

Согласно Уголовному кодексу РФ, "ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа".

Приговор в законную силу не вступил.