Поиск

Велосипедист, сбивший насмерть женщину в Москве, получил год ограничения свободы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мещанский районный суд Москвы приговорил велосипедиста, сбившего насмерть женщину, к году ограничения свободы, сообщили в прокуратуре столицы.

Как отмечается, суд признал гражданина РФ Евгения Аршинова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 268 УК РФ (нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)".

По данным следствия, 5 октября 2018 года Аршинов во время поездки на велосипеде наехал на идущую ему навстречу женщину, которая "в результате падения на асфальт получила телесные повреждения, от которых в дальнейшем скончалась".

С учетом позиции государственного обвинителя Мещанской межрайонной прокуратуры суд приговорил Аршинова к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ.

Согласно Уголовному кодексу РФ, "ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа".

Приговор в законную силу не вступил.

Москва

Новости

Фигурант "дела 27 июля" Губайдулин объявлен в международный розыск

Фигурант "дела 27 июля" Губайдулин объявлен в международный розыск

Васильева отказала бизнесу в моральном праве выдвигать требования техникумам

Песков счел неуместным вопрос о провале военной реформы из-за убийства солдат в Забайкалье

Песков счел неуместным вопрос о провале военной реформы из-за убийства солдат в Забайкалье

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Двое рабочих погибли из-за взрыва на погрузчике на заводе в Петербурге

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Росгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после ЧП под Красноярском

Социологи выявили главные страхи россиян

Социологи выявили главные страхи россиян

Пассажирский самолет столкнулся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');