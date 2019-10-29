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Правительство предложило определение "подозрительной" букмекерской ставки

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Правительство предложило определения "необычных" и "подозрительных" букмекерских ставок на результат спортивных соревнований и прописало обязанности букмекерских контор в связи с выявлением таких ставок. Как сообщил информированный источник "Интерфакса", об этом говорится в подготовленном законопроекте.

Необычными предлагается считать ставки на турниры, в том числе, интерактивные, при передаче которых "процесс заключения основанных на риске соглашений о выигрыше не соответствуют обычному или ожидаемому". Законопроект предлагает так определять ставки, процесс либо результат которых признан организатором азартных игр в букмекерских конторах необычным.

Подозрительными предложено считать ставки на соревнования, о которых у букмекерской конторы есть информация, что на результат оказано противоправное влияние. Организаторов состязаний чиновники хотят обязать информировать букмекеров о любых случаях манипулирования результатов.

Букмекерские конторы правительство предлагает обязать сообщать клиентам о о подозрительных и необычных ставках и прекращать прием ставок, если они узнают, что на исход этого турнира были сделаны подозрительные ставки. В своих правилах они должны будут прописать порядок возврата ставок в таких ситуациях.

правительство

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