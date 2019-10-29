В ТМХ задумались о концепции индивидуального туристического поезда с "умным купе"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разрабатывает концепцию индивидуального туристического поезда, сообщил заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта компании Александр Лошманов на форуме "Pro//Движение.1520" во вторник.

"Пока в качестве концепции - это индивидуальные поезда с эксклюзивным дизайном, так называемый туристический поезд или отель на колёсах", - сказал он.

"Все это будет в качестве системы управления - это "умные купе", где каждый пассажир может управлять со своего мобильного устройства основными сервисами, такими как свет, температура, общение с проводником, заказ блюд в ресторане, получение информации актуальной о поездке - это и время в пути, и какая следующая остановка", - добавил он.

"Мы предполагаем, что в вагоне будет размещена стойка лобби для проводника - теперь не придется проверять билет на улице, все предусматривается как в лучших отелях мира. Максимальное использование IT-технологий, мы предполагаем, что должна быть предусмотрена система распознавания лиц", - уточнил Лошманов.

По его словам, в поездах могут быть одноместные, двухместные и четырехместные купе. Планируется, что купе будут оборудованы электронными замками, видеодомофонами, специальной зоной для хранения багажа. В вагонах на всем пути будет wi-fi, окна могут использоваться в качестве экранов. "Для двухместных и одноместных купе мы предполагаем создание индивидуальных душевых и туалетных комнат, такая проработка у нас имеется", - отметил Лошманов.

"Одноместное купе - тот самый отель на колесах, в течение дня пассажир путешествует в комфортном кресле, а в вечернее, ночное время это полноценная кровать, которая по своему качеству не уступает номеру в отеле", - добавил он.

"Это вообще новый вагон. Он пока присутствует в виде концепции",- пояснил Лошманов журналистам. Он уточнил, что такие вагоны подходят как для коротких, так и для длинных поездок.

ТМХ также разрабатывает концепцию лаунж-вагона, сказал Лошманов, говоря о других разработках компании для пассажиров. "Это новый подход к организации пространства, своеобразный многофункциональный комплекс, в котором размещается и зона самообслуживания, где пассажиры смогут приготовить кофе, и стандартный бар с рестораном, это и тренажёрные залы, и комнаты для пассажиров с детьми, и мобильный офис, и даже небольшой кинотеатр - и все это в одном вагоне, который включается в состав поезда, чтобы пассажиры проводили время с удовольствием, а не ожидали окончания поездки", - сказал он.

Кроме того, ТМХ обсуждает с АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" ОАО "Российские железные дороги") проект двухэтажных "вагонов-2020" с новым дизайном, которые появятся в следующем году.

По его словам, проект предусматривает в поездах специальную тренажёрную зону в одном из вагонов. Он пояснил, что окончательное решение, использовать ли такой вагон, остаётся за заказчиком. "Мы планируем завершить все согласования (проекта 2020 - ИФ) до конца ноября, начиная с декабря мы начнём сборку вагонов для проведения испытания", - заключил топ-менеджер.