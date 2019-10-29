Центральный аппарат СК проконтролирует проверку застройки Малаховского леса

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) поставил на контроль проверку по факту застройки Малаховского леса в Московской области, сообщается на сайте СКР.

"Председатель СК России поручил руководству регионального подразделения ведомства детально проверить все обстоятельства этого "благоустройства", а также изучить доводы граждан... Ход проведения проверки и его результат поставлен на контроль", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что проверка начата после выхода на федеральном телеканале сюжета о застройке Малаховского леса, в котором корреспонденты и местные жители утверждали, что застройщик действует незаконно, несмотря на заверения чиновников о том, что вырубаются только больные деревья и это - часть программы по благоустройству.

Как сообщил ранее телеканал "Россия 1" (ВГТРК), жители Подмосковья пытаются спасти от варварского благоустройства знаменитый Малаховский лес. По его данным, "живописный уголок, куда ездил на пленэры Шагал и где снимали эпизоды "Джентельменов удачи", решено превратить в современный парк с кафе и магазинами". "Берега озера собираются закатать в бетон, а сосновый бор - заметно проредить. Под топор уже пустили больше сотни деревьев", - говорилось в сюжете.