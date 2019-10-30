Volkswagen отзовет в России 718 Skoda Rapid из-за возможных проблем с ГЛОНАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в России 718 автомобилей Skoda Rapid, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что конфигурация MBConnect была неправильно выполнена, и по этой причине система ЭРА-ГЛОНАСС не работает должным образом", - поясняется причина отзыва.

Отзыву подлежат автомобили, проданные в 2019 году. Уполномоченные представители ООО "Фольксваген Груп Рус" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.

Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта или воспользоваться специализированным мобильным приложением, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.

Перед обращением в центр на машине необходимо активировать систему ЭРА-ГЛОНАСС, отмечает ведомство.