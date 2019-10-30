В Омске изобрели мобильную радиостанцию для Арктики

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского технического университета разработали образец средневолновой мобильной радиостанции "Ноэма-СВ" мощностью 100 Вт для обеспечения связи в арктической зоне на больших расстояниях, сообщает правительство Омской области.

Особенностью системы является радиус действия до 250-300 км при передаче коротких сообщений.

Сотрудник научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения ОмГТУ Алексей Ляшука отметил, что Крайний Север имеет сложные геомагнитные условия, где традиционные виды связи либо совсем не работают, либо работают нестабильно. Связь УКВ ограничена расстоянием в 30-40 км, КВ-связь работает с перебоями из-за наличия геомагнитных бурь в районе полярной шапки.

По словам специалиста, более стабильная спутниковая связь доступна только при подключении американской спутниковой системы, но это слишком дорого. Российская спутниковая связь пока не покрывает данный регион, а территории громадные, населенные пункты малочисленны и разбросаны на сотни километров.

Он отмечает, что в таких условиях наблюдается острая необходимость связи на дальних расстояниях. В состав комплекса средневолновой мобильной радиостанции входят приемопередающая антенна, предназначенная для мобильного или стационарного использования, и приемопередатчик с тангентой (кнопка или клавиша переключения с приема на передачу). Благодаря прочной и влагозащищенной конструкции, а также отсутствию подвижных частей антенну можно установить как в транспортном средстве (например, на бампере автомобиля), так и на крыше здания при стационарном размещении.

Отмечается, что распространение радиосигнала имеет минимальную зависимость от текущей геомагнитной обстановки в отличие от ионосферной радиосвязи, которая в Заполярье может отсутствовать часами из-за геомагнитных возмущений.

Разработчики предусмотрели два варианта исполнения приемопередатчика. Первый характеризуется выходной мощностью до 10 Вт (50 Ом), встроенным аккумулятором, классом пыле- и влагозащиты IP67. Также устройство позволяет работать в режиме аналоговой телефонии J3E, осуществлять прием-передачу коротких сообщений в режиме 64FSK, подключать выносной GSM модуль для ретрансляции сообщений на смартфон и подключения выносного датчика GPS.

Второй вариант характеризуется наличием в приемопередатчике усилителя мощности до 100 Вт и классом пыле- и влагозащиты IP50. Имеется возможность беспроводного (WI-FI) управления приемопередатчиком и передачи сообщений с помощью смартфона на базе Android.

Благодаря высокоэффективному модему в составе радиостанции и режиму доступа в сеть GSM предлагаемый комплекс решений позволяет строить системы различной конфигурации с большой площадью покрытия, отмечается в пресс-релизе.