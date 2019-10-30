Прожиточный минимум московского пенсионера увеличат до 12,5 тыс. рублей

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы в среду одобрили в целом законопроект об установлении прожиточного минимума неработающего пенсионера на 2020 год в размере 12578 рублей, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Как сказал на заседании замруководителя департамента соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов, эта сумма на 3,7 % выше уровня 2019 года.

По его словам, данный законопроект направлен на пенсионеров, которые зарегистрированы в Москве менее 10 лет, а для пенсионеров, проживающих в Москве более 10 лет, доплата устанавливается, исходя из величины городского социального стандарта.

"В бюджете на 2020 год заложили финансирование гарантированного дохода московского пенсионера в сумме не менее 1,5 кратной величины минимального прожиточного минимума пенсионера. Если у пенсионера регистрация в Москве и на присоединённых территориях не менее 10 лет, то доплата устанавливается исходя из величины городского социального стандарта, который сейчас составляет 19,5 тысяч рублей, если регистрация менее 10 лет, то доплата осуществляется по общему правилу, исходя из величины московского прожиточного минимума", - сказал он.

Как отметил Филиппов, на реализацию этого законопроекта в следующем году потребуется 4,2 млрд рублей. По его словам, эти деньги предусмотрены в рамках госпрограммы "Социальная поддержка жителей Москвы", дополнительные средства из бюджета не потребуются.